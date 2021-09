Mentaal ijzersterk Urk is veel beter dan angstig Flevo Boys

Vader én ZVV'56-trai­ner Selim Özer is zeker voor Cihan Özer streng

19 september Een wedstrijd van ZVV’56 heeft dit seizoen veel weg van een familiereünie. Ga maar na. Selim Özer is de hoofdtrainer, zoon Cihan zit bij de selectie en ook neefje Erdi vertoont dit seizoen zijn kunsten in Zevenhuizen. Gisteren werd een belangrijke stap gezet op weg naar de volgende ronde in het districtsbekertoernooi. Heeten werd met 3-2 verslagen. ,,Mijn vader pakt me harder aan hier dan de andere spelers.”