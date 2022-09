Mentaal sterk Flevo Boys zet korfbaluitslag neer bij DHSC, van 4-4 springt de teller nog door naar 4-7

Rohda Raalte en Heino treffen elkaar in de vierde divisie: zo dichtbij, maar toch zo verschil­lend

Aan de vooravond van een nieuw voetbalseizoen is het onontkoombaar om twee Sallandse nieuwelingen in de vierde divisie onder de loep te nemen. De rivalen Rohda Raalte en Heino beleefden voor de zomer een fantastische apotheose, met een kampioenschap en een promotie via de nacompetitie. Lijken de clubs op elkaar of zijn de verschillen wel degelijk groot?

