Mentaliteit wint in Noord, techniek in Oost

Is enkel de lange bal het verschil tussen voetballen in de districten Noord en Oost of zijn er meer verschillen? Je hoort het vaak langs de kant: ,,Alweer zo'n lange haal naar voren, dat is toch geen voetbal?" Een rondtocht langs ervaringsdeskundigen.

Trainer Richard Smit werd met Lemelerveld kampioen in de oostelijke derde klasse. Acht wedstrijden later stond zijn ploeg stijf onderaan in de noordelijke tweede klasse. ,,In grote lijnen denk ik dat er in Oost meer getracht wordt om via positiespel tot kansen en doelpunten te komen. In het noorden heb ik gemerkt dat de wedstrijdinstelling over het algemeen beter is."

Verzorgder

Collega Arnoud Rouwenhorst van Dedemsvaart beaamt dat. ,,Over het algemeen is het voetbal in Oost verzorgder. De trainers zijn meer gericht op de technische en tactische aspecten van het spel, terwijl de meeste teams een mix hebben van spelers die het verschil kunnen maken en spelers met veel fysieke kwaliteiten, die meer een dienende taak hebben."

Trainer Martijn de Haas van Epe werd kampioen in de noordelijke derde klasse, maar kelderde een jaar later in de tweede klasse Oost weer net zo hard naar beneden. ,,Tweede en derde klasse Noord zijn vergelijkbaar met derde en vierde klasse Oost, qua niveau."

Ploeteren

Bardy Verhoef van Heerde zag zijn team een seizoen lang ploeteren in de derde klasse Oost, maar na de verhuizing naar Noord doet de Veluwse trots bovenin mee. ,,In Oost is het voetbal normaal gesproken technischer en verzorgder. In Noord gooien de teams veel meer passie en strijd in de wedstrijden. Wat wel fantastisch is om te zien! Iedereen gaat door tot het einde, totdat de scheidsrechter fluit."

Oud-trainer Bert Hendriks, een man met een grote staat van dienst, maakte beide districten als speler en trainer mee. ,,In de regio Noord hanteren ze wat vaker en sneller de lange bal waarna ze dan veelal bijsluiten voor de tweede bal. Kracht en inzet staan daar veel meer centraal. Nog een groot verschil tussen Noord en Oost is vaak de wedstrijdmentaliteit."

,,Bij achterstand klagen en mopperen ze veel minder op de scheidsrechter. In Oost gooien de spelers sneller de handdoek. Bovendien ligt het vaak aan iedereen, behalve aan henzelf. Een scheidsrechter hoeft vaak maar een kleine fout te maken of een lawine aan kritiek barst los. In de speelwijze, de mentaliteit en het gedrag van de spelers hebben de trainers vaak veel invloed. Hun gedrag zie je vaak terug in het team."

Gezelligheid