Meppel viert zege na hoogstandje Ter Voorde

FC Meppel heeft zijn eerste overwinning te pakken in de tweede klasse J. In een doelpuntrijke wedstrijd werd De Weide met 4-3 verslagen.

Pim ter Voorde zorgde vlak voor tijd voor het hoogtepunt van het duel door op aangeven van Perryn de Kam de bal achter zijn standbeen het doel in te werken. Na de 2-1 nederlaag in de eerste speelronde tegen DZOH was het een opsteker voor de ploeg van de nieuwe trainer Arjen Plessen.

Ter Voorde zorgde ook voor de eerste treffer van de middag. Na een snelle omschakeling hoefde de spits de bal alleen nog maar binnen te tikken. Koen Holtman kopte na bijna een half uur spelen uit een corner de 2-0 tegen de touwen.

De bezoekers uit Hoogeveen toonden veerkracht, kwamen voor rust op 2-1 via Nick Muysson en hadden even later op 2-2 moeten komen. De boomlange spits Frank Benjamins schoot echter hoog over.

In de tweede helft viel de gelijkmaker dan toch. Mitchel Nijstad kopte raak uit een corner, nadat FC Meppel daarvoor goede mogelijkheden had laten liggen. Invaller Björn Lefferts maakte met het hoofd 3-2, maar Muysson herstelde het evenwicht. Het fraaie slotakkoord was voor Ter Voorde.