Merraki maakt seizoen af bij Go Ahead Kampen

Merraki kondigde in december al aan dat hij aan het einde van het seizoen zou vertrekken bij ONS Sneek. De 25-jarige middenvelder speelt nu zes maanden op huurbasis voor zijn oude club. Merraki speelde van 2014 tot 2016 ook al voor Go Ahead Kampen.

Tegenover de komst van Merraki staat het vertrek van Jaouad Akloud. De 32-jarige kwam afgelopen zomer over van Rohda Raalte, maar nu is in goed overleg besloten om het contract per direct te ontbinden. Akloud speelde eerder voor Dieze West, Be Quick’28 en CSV’28.