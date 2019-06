Messcherp Flevo Boys klasse apart in bekerfinale tegen VEV'67: 7-0

Met twee klassen verschil op papier begon Flevo Boys duidelijk als favoriet en de ploeg van trainer Kevin Waalderbos maakte dit volledig waar. Even werd Flevo Boys in de beginfase teruggedrongen door een fanatiek VEV’67, maar na enkele onschuldige Groningse doelpogingen kreeg de thuisploeg controle over de wedstrijd. Het resulteerde in kansjes voor de dreigend spelende Madih Doufikar (zijnet), Timon Rorije en Johan Tiems.

Een messcherp spelend Flevo Boys drukte het overwicht voor rust alsnog uit in goals. Doufikar ging op avontuur, schoot op keeper Wellinghof, waarna Rorije de rebound binnenknalde. Even later stond Doufikar ook aan de basis van de volgende goal. Dit keer was het Tiems die raak mocht schieten.

Hoofdrol

Na rust ging Flevo Boys door met Doufikar in de hoofdrol met een rollertje naast en een afgekeurde goal. Even leek VEV weer in de wedstrijd te komen, maar keeper Fariz Mesud redde prima op een kopbal van Jeffrey Visser. De hierop volgende aanval was even schitterend als tekenend voor de suprematie van Flevo Boys. Via Doufikar en Tiems kwam de bal bij Rorije, die simpel de 3-0 scoorde.

Nadat Duane Tjen A Kwoei een bal van de lijn haalde scoorde Doufikar op weergaloze wijze de 4-0. Drie minuten later legde Tiems zijn tweede in het netje. Met twee goals in een handvol minuten tijd werd invaller Lars de Boer tenslotte qua scorend vermogen de meest effectieve speler van Flevo Boys, dat de 7-0 bekerwinst uitgebreid vierde.