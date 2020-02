Messcherp Urk verrast koploper Staphorst

HOOFDKLASSE Verloren middag voor SC Genemuiden en Eemdijk

18:02 Het affiche is vele malen mooier dan de uitvoering. In de wind en regen van Spakenburg komen Eemdijk en SC Genemuiden nauwelijks aan fatsoenlijke voetballen toe. Het gevolg is een saaie 0-0, met koploper Staphorst als grote winnaar.