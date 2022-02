Met good-old Ewald Koster als wisselspeler verliest Staphorst bij SteDoCo: ‘Kreeg ’s avonds een berichtje’

vierde klasse FC Kraggen­burg verspeelt punten en ziet achter­stand op Wacker groeien, FC Ulu Spor ziet verbete­ring

Het wil nog niet vlotten met het inhaalprogramma van het zondag amateurvoetbal. Door een combinatie van corona en regenval ging er in Noord een streep door VENO – Epe (2K) en Oranje Zwart – HODO (3D). FC Kraggenburg speelde wel, maar kwam in Zandhuizen niet verder dan een 0-0 gelijkspel. In Oost verloor vierdeklasser FC Ulu Spor van koploper Holten.

17 februari