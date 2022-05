Met handhaving én treffer neemt Manenschijn afscheid in stijl bij Colmschate

derde divisie DVS’33 herovert in Staphorst de gewenste vierde plaats: ‘Het valt nu wel onze kant op’

Niet zonder moeite heeft DVS'33 in de derde divisie de vierde plaats heroverd, die straks goed is voor een plaats in de nacompetitie. In Staphorst valt de beslissing in de laatste minuten (1-3).

26 mei