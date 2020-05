Met Harmens en Klijn Velderman ziet Rohda een karrenvracht aan ervaring vertrekken

Rohda Raalte trekt een heel dikke winterjas uit als het gaat om ervaring. Nu aanvoerder Jesper Harmens en Dirk-Jan Klijn Velderman besloten hebben het actieve voetballeven vaarwel te zeggen spoelt ruim een kwart eeuw aan eerste elftaljaren weg door het afvoerputje. De club zal de nodige moeite hebben de gaten die Harmens en Klijn Velderman achterlaten te vullen, maar de hoofdpersonen hebben volledig vrede met hun beslissing.

,,Ik merk dat ik het voetballen helemaal niet mis”, zegt Harmens (34) over het abrupte einde van zijn sportieve carrière. ,,Op een gegeven moment nam ik het besluit om te zeggen dat het mooi is geweest en dat ik wat anders ga doen. Vooral meer aandacht geven aan mijn gezin. Ik merk nu dat ik geen behoefte meer heb aan de verplichtingen die horen bij het eerste elftal. Bovendien gaf mijn lijf aan dat het genoeg is geweest. Ik stond op maandag nooit meer fris en fruitig op.”

Dat het seizoen door de coronacrisis eerder is afgelopen dan gepland blijkt voor Harmens - selectiespeler sinds 2007 - eerder een voordeel dan een nadeel. ,,Aan de ene kant is het natuurlijk een gek einde, maar aan de andere kant merkte ik daardoor al snel dat het zo wel goed is.”

Nat van de regen

Net als zijn aanvoerder heeft ook Klijn Velderman (37) geen spijt van zijn beslissing om het voetbal de rug toe te keren. ,,Ik ben in het dagelijks leven hovenier. De hele dag buiten en nat van de regen en dan kun je ’s avonds ook nog eens zo’n trainingsveld op. Trainen is voor de talentlozen zei een van onze keepers ooit. Zo sta ik er ook wel een beetje in. Ik vroeg me op een gegeven ogenblik wel af of ik daar nog wel zoveel zin in had”, mijmert Klijn Velderman lachend.

Rohda’s routinier - lid van de selectie sedert 2006 - denkt dat hij misschien te lang is doorgegaan. ,,Maar dat is achteraf praten natuurlijk. Ik ben op een leeftijd gekomen dat het wel mooi is geweest. Vorig seizoen brak ik mijn sleutelbeen en dat was voor mij een belangrijke reden er nog een jaartje aan vast te knopen.” Een lekker laatste seizoen is het niet geworden. Klijn Velderman mocht nog even invallen tijdens de laatste competitiewedstrijd tegen Bemmel (0-3). Maar zijn laatste volledige wedstrijd was in februari tegen Bergentheim voor de beker (2-4 winst). ,,Echt een treurig einde. In de stromende regen op een heel slecht veld.”

Quote Promotie in de wedstrijd tegen Erica, wat waren we toen een hecht team Jesper Harmens, Rohda Raalte

Op de vraag wat voor beide routiniers de meest memorabele momenten uit hun Rohda-carrière zijn komen ze afzonderlijk van elkaar met dezelfde herinneringen. Op sportief gebied maakte de 5-1 overwinning op Erica (1 juni 2009), goed voor promotie naar de hoofdklasse, de meeste indruk. ,,Ik kan me een foto voor de geest halen waarin het chaos troef was na die wedstrijd, maar wat waren we toen een hecht team”, stelt Harmens. ,,Eigenlijk hebben we in onze lange carrière maar weinig sportieve hoogtepunten meegemaakt, maar die wedstrijd was er zeker eentje”, vult Klijn Velderman zijn generatiegenoot aan.

Volledig scherm Dirk Jan Klijn Velderman en Jesper Harmens na de degradatie van Rohda (2016). Tot een terugkeer in de hoofdklasse is het nog niet gekomen. © Gerard Vrakking

Aangrijpend

Minstens zo indrukwekkend, maar vele malen aangrijpender was het overlijden van materiaalman Gerard Hoogendijk in 2016. Harmens: ,,We waren ons aan het voorbereiden op een uitwedstrijd, en Gerard was nog niet aanwezig. Dat was gek, want normaal gesproken was hij er altijd als een van de eersten. Ik kan me herinneren dat mensen van de technische staf bij zijn huis zijn gaan kijken en hem liggend op de grond aantroffen. Hij was al overleden. Dat was echt een enorme klap voor ons allemaal.”