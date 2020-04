Met hulp van een petitie blijft Niels Rijnders nog een jaar speler van De Gazelle

SPELERSCARROUSELNiels Rijnders blijft behouden voor De Gazelle. De plannen van de aanvoerder om te stoppen zijn in de la verdwenen, mede door een petitie die door zijn teamgenoten is gestart.

Een levenlang rood-zwart. Zo kun je Niels Rijnders (38) bijna omschrijven. De lange aanvaller kwam in 2007 aanwaaien en heeft alle hoogte- en dieptepunten van de club in de laatste jaren meegemaakt. In het afgebroken seizoen was hij goed voor 12 treffers. ,,Na mij periode bij CSV Apeldoorn en Colmschate kwam ik bij De Gazelle om rustig af te bouwen. Nu ga ik mijn 14de seizoen in, dat was niet helemaal de bedoeling,’’ zegt Rijnders met een lach.

Toch leek er deze zomer een einde te komen aan de samenwerking. Rijnders en zijn vrouw hebben de webshop vcycling.nl overgenomen en wilde hun kostbare tijd hieraan besteden. Maar daar staken enkele teamgenoten een stokje voor. Dinsdagavond kwam er een petitie online om Rijnders voor De Gazelle te behouden. De aanvaller zou volgens de initiatiefnemers zowel binnen als buiten de lijnen een echte aanvoerder zijn. Het was niet voor niets, de handtekeningen stroomden binnen. ,,Ik zou liegen als het mij niets deed. Ik ben hier zeker wel gevoelig voor en mis het voetballen nu al.”

De topscorer dacht dat de petitie was gestart door trainer Joost ter Stege. Want ‘hij is wel zo’n grappenmaker’. Totdat hij merkte dat zijn teamgenoten hem niet kwijt wilden. Rijnders is duidelijk:,, Ik heb besloten om er nog een jaartje aan vast te plakken. Het is belabberd om mijn carrière zo af te sluiten, ik heb simpelweg teveel plezier met deze gasten. Het is een vriendenteam op prestatieniveau.”