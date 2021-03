Met Kloekke als hoofdcoach keert VV Kampen terug in vierde klasse

TRAINERSCARROUSELVV Kampen maakt onder trainer Jeroen Kloekke een herstart in het prestatievoetbal. De blauwhemden, die gaan samenwerken met buurman DOS Kampen, hebben de jonge oefenmeester aangesteld voor het komende seizoen in de vierde klasse.

De vierde club van Kampen deed in het afgelopen, ultrakorte seizoen niet met een eerste elftal mee in de vierde klasse, omdat het geen representatieve selectie op de been kon brengen. De clubleiding ging daarna op zoek naar een oplossing en vond die in een samenwerking met buurman DOS, de collega op sportpark De Maten.

De 31-jarige Kloekke is volgens het bestuur de man die deze klus moet gaan leiden. Kloekke werkte bij diverse tweede elftallen en jeugdteams en was hoofdcoach van HFC Storica, waar hij in 2016 werd ontslagen. Het afgelopen jaar trainde hij de reserves van WVF.

Kloekke krijgt komend seizoen een selectie met een melange van VV Kampen- en DOS-spelers tot zijn beschikking. VV Kampen is al in gesprek met diverse spelers. Daarnaast is het de bedoeling dat talentvolle voetballers van eersteklasser DOS de groep aanvullen en vlieguren gaan maken in de hoofdmacht van de buren.