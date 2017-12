Met Oeken zoeken naar bekroning

Hij is trots op zijn spelersgroep, die de afgelopen drie jaar welgeteld één mutatie kende. Oeken-eigen, noemt Panman dat. ,,We hebben ons als het kleine Oeken uit de schaduw van Brummen geknokt. Van onderin de vierde klasse spelen, staan we nu op de tweede plaats in 4E. Bij de eerste vier eindigen, de nacompetitie halen, zou een geweldige prestatie zijn."

De stap zetten naar een historische promotie, kampioen worden kan natuurlijk ook, zou de kroon op het gezamenlijke werk zijn. ,,We krijgen volop complimenten over onze manier van voetballen, we verstoppen ons niet. Bovendien zijn we de ploeg die al jaren de minste gele kaarten pakt. Nu nog een keer een prijsje pakken. Nee, kampioen worden we niet. Be Quick heeft gewoon de beste spelers."

Dat bleek zaterdag, toen het bezoek aan de koploper met een 5-1 nederlaag werd afgesloten. De entree in de Hanzestad was nog veelbelovend. ,,We konden vanwege onze en hun clubkleuren, niet aantreden in ons gebruikelijke kloffie. Ik heb er daarom een app uitgegooid: Denken jullie eraan dat jullie je reservetenue meenemen. Ik kreeg een appje terug: 'Nee! Niet in de oude shirts. We kopen wel nieuwe'. Op vrijdagmiddag zijn ze op pad gegaan en hebben op eigen kosten een ander setje gekocht."

Saamhorigheid, zaken aanpakken; het tekent De Zebra's en hun mentaliteit. ,,Na die nederlaag in Zutphen waren de spelers niet van slag, balen deden ze wel. Maar waar in het verleden de koppies gingen hangen, was dat nu niet het geval."

Op naar de volgende wedstrijd, laagvlieger FC Winterswijk komt morgen naar De Overkant. ,,Een paar jaar geleden was ik nog blij geweest met een gelijkspel. Nu moet het gewoon een overwinning worden."

Hij gunt het Colmschate van Toine Rorije de winst tegen Witkampers. ,,Een maatje van me. We hebben nog samen in de jeugd van Go Ahead Eagles en bij Heerde gespeeld." Niet gek dus dat hij de adelaars ziet winnen van Jong PSV. ,,Dat moet! Go Ahead moet er een keer bovenop komen. Een fantastische club."