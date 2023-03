Met PEC Zwolle als hofleverancier strijkt Oranje O17 neer bij OWIOS in Oldebroek; beslissende duels voor het EK

vierde klasse Klinkende zege bij ’t Harde laat het droomsei­zoen van VEVO voortduren

De inzet voor de topper in de vierde klasse tussen ’t Harde en VEVO was duidelijk: de winnaar kan zich richten op de titelstrijd, de verliezer moet pas op de plaats maken. Die winnaar werd VEVO, dat stukken effectiever was dan ’t Harde: 0-3.