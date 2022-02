Met teruggekeerde routiniers gaat Zwolsche Boys weer voor handhaving: eerste zege is daar

KNVB Beker Finn Kluiver (DVS’33) hoopt op stunt tegen Vitesse: ‘Wordt moeilijk en zwaar, maar hebben altijd een kans’

DVS’33 neemt het dinsdagavond in de achtste finale van de KNVB Beker in het GelreDome op tegen Vitesse. Het is voor verdediger Finn Kluiver (20) een weerzien met de club waar hij in het seizoen 2014-2015 in de jeugd onder 14 jaar speelde.

17 januari