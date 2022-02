Met vier keer Kleinheerenbrink in de selectie verliest EMMS dik van VENO

Twee van de vier staan deze middag in de basis tegen subtopper VENO. Bastin begint in het doel en Jorunn staat geposteerd als rechtsbuiten. Bastin is al jaren een meer dan degelijke doelman voor de ploeg uit Slagharen, die Frank Post al snel van het scoren houdt. Jorunn is een wat ongepolijste buitenspeler. Kracht en snelheid heeft hij voldoende. Overzicht wat minder. Toch is hij in het eerste bedrijf een paar keer gevaarlijk. Zo kan doelman Bril ternauwernood redden op een harde inzet.