Metamorfose Urk bijna te heftig voor koploper Sparta Nijkerk

3d oost OZC vergeet zichzelf een dienst te bewijzen tegen Bergent­heim

18:41 OZC had vanmiddag een goede stap kunnen zetten voor lijfsbehoud in de derde klasse. Het vergat echter de trekker over te halen en zag de 2-0 voorsprong alsnog verdampen. Tien minuten voor tijd was het fenomeen uit Bergentheim, Ronnie Hakkers, die met zijn 22ste goal van het seizoen voor de 2-2 eindstand zorgde.