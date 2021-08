Meteen een punt tegen SJC, daar tekent Alcides voor

Na twintig minuten kreeg Alcides een discutabele penalty tegen. Daarna was er een periode van Meppeler herstel. Zo schoot Leon Kooiker bijna raak na een goede aanval en bracht Sil Kuurman na een mooie steekpass van Boyde Keizer de stand in evenwicht.

,,Het was wel een typische gelijkspelwedstrijd”, trok trainer Wilko Niemer de conclusie. ,,We hadden veel balbezit, zij waren fysiek wat sterker, maar het belangrijkste vond ik dat het plezier weer terug was. De mensen van Alcides die mee waren zeiden ook dat het leuk was om te kijken.”