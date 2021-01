Michel Feukkink heeft bij Warnsveldse Boys nog jaren werk

TRAINERSCARROUSEL SV Zalk zal trainer Henk Buimer na het seizoen inruilen voor Egbert Kragt

25 december Opvallend genoeg gaat vierdeklasser SV Zalk in de zomer wisselen van trainer. Na een jaar wordt Henk Buimer uitgezwaaid, Egbert Kragt is komend seizoen de coach An de Steege.