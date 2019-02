Michel van Oostrum tot 2022 bij Batavia'90

TRAINERSCARROUSELMichel van Oostrum blijft de aankomende drie jaar trainer van derdeklasser Batavia ’90. De oefenmeester is in Lelystad bezig aan zijn eerste seizoen, waarin de ploeg meedoet in de top van de derde klasse B.

Het is een opmerkelijk lange overeenkomst, maar wel eentje waar volgens Barry Kamphorst, de technische man bij Batavia, goed over is nagedacht. ,,De chemie met de groep is perfect, beide partijen zijn tevreden, dus als club vonden wij het niet verkeerd om Michel voor een langere periode vast te leggen. Michel voelde exact hetzelfde. Daarom hebben we dit besloten.”

Wel volgt er ieder jaar een evaluatie, om te zien of beide partijen nog altijd op dezelfde lijn zitten. Het is de bedoeling om Batavia zo snel mogelijk naar de eerste klasse te krijgen. ,,We zijn al vier jaar lang bezig om een club op te zetten en de club groeit. Aan de andere kant willen we in Lelystad een keer hoger voetballen dan de tweede klasse. We hebben absoluut de ambitie om op den duur naar de eerste klasse te gaan”, aldus Kamphorst.