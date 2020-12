Michel van Oostrum ziet af van een vervolg bij Batavia’90

Van Oostrum (54) tekende in februari 2019 een contract voor drie seizoenen bij de club uit Lelystad. Doel van de lange samenwerking was een plaats in de eerste klasse. Dat valt nog altijd te realiseren, want Batavia’90 (vierde, 8 uit 4) staat in de kopgroep van de tweede klasse G. Van Oostrum promoveerde in zijn eerste jaar met de club naar de tweede klasse.