Middenvelder Meijer van WVF naar DOS Kampen

Meijer (28) kwam drie jaar geleden van Heino naar WVF, dat de eerste plaats bezet in de tweede klasse H. ,,Ik ben WVF veel dank verschuldigd voor een fantastische tijd. Zelf wil ik graag nog een keer een stap maken naar een andere omgeving en mezelf uitdagen. DOS Kampen speelt verzorgd en aanvallend voetbal en ik verwacht dat die speelwijze goed bij mij past.”

Bestuurslid voetbaltechnische zaken Koos Westendorp stelt dat DOS de middenvelder meerdere malen heeft bekeken. ,,Hij is een echte voetballer, iemand die ook regelmatig zijn doelpuntjes mee pikt en beschikt over leiderschapskwaliteiten. We verwachten dat Ruben een meerwaarde kan zijn.’’