Mijnheer aan de slag bij Vitesse’63

Bij SC Rouveen vervulde Mijnheer meerdere rollen, zoals hoofdtrainer, interim-trainer en trainer van het tweede elftal. Eerder was hij trainer van VHK, Wilsum en DSV’61.

Of Mijnheer uiteindelijk een vierde- of een derdeklasser traint, valt nog te bezien, aangezien de rood-gelen uit Koekange de eerste periodetitel al op zak hebben en met een derde plek mee gaan doen om het kampioenschap in 4E noord.