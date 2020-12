Mijnheer ook volgend seizoen aan het roer bij Vitesse’63

Mijnheer volgde in 2019 Ben Batterink op als trainer in Koekange. Mijnheer was eerder onder andere hoofdtrainer van DSV’61, Wilsum, VHK en in zijn woonplaats bij Rouveen. Naast de contractverlenging van Mijnheer heeft Vitesse’63 ook Lambertus Nijenmanting, de trainer van het tweede elftal, een seizoen langer aan zich weten te binden.