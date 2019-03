Mike Frederiks trekt naar KHC

De twintigjarige centrale verdediger van CSV’28 heeft de gehele jeugdopleiding van de club uit Stadshagen doorlopen en is zelfs al twee seizoenen aanvoerder. Naast verdedigende kwaliteiten bezit Frederiks ook over scorend vermogen; in maart trof hij al tweemaal doel.

CSV’28 is momenteel hekkensluiter in de derde klasse C, terwijl KHC Kampen op de zesde plaats in de eerste klasse D staat. Voor de jongeling is het dus een flinke stap omhoog. Voor KHC is Frederiks de derde nieuwe aanwinst voor het seizoen 2019/2020, nadat eerder Livai Vos en Ricardo Talu al werden binnengehengeld. De club heeft laten weten dat de selectie voor het nieuwe seizoen bijna rond is.