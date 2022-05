Mike te Wiele hoopt zijn pensioen bij WVF nog even uit te stellen met duels in de nacompetitie

Het zal na de zomer wennen worden voor de vaste toeschouwers van WVF. Niet meer die bulderende stem over het veld richting medespelers, scheidsrechter of zelfs toeschouwers. Na dertien jaar in blauw en wit houdt Mike te Wiele het voor gezien. De doelman hoopt nog op een afscheid met nacompetitie, al wordt die missie na de thuisnederlaag tegen Enter Vooruit (1-2) een stuk lastiger.