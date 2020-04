Mikey Kommerkamp zwaait in stilte af bij zijn Diepenveen

SPELERSCARROUSEL Bouwmees­ter stapt van CSV Apeldoorn over naar WWNA

24 april Zondagvierdeklasser WWNA uit Wenum-Wiesel mag zich verheugen in de komst van Luca Bouwmeester. De 21-jarige verdediger/middenvelder komt van zaterdageersteklasser CSV Apeldoorn, waar hij de afgelopen jaren actief was in de hoofdselectie.