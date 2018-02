Mikkers mikt bij Activia op heldenrol

,,Ik wil minimaal twintig keer scoren na de winterstop." Michiel Mikkers draait er niet omheen nu hij weer in het veld staat bij Activia. De doelpuntenmachine van de Twellonaren is terug na een halfjaar durende rondreis door Azië en bulkt van vertrouwen.

Om zijn ambitie kracht bij te zetten, sloot hij met een oud-teamgenoot een weddenschap af dat hij dit seizoen nog minimaal twintig keer het net zou vinden. De 28-jarige Twellonaar aast op een heldenrol bij de vierdeklasser.

Nooit weggeweest

Hoewel de spits bij zijn rentree voor Activia nog niet scoorde, was het in de tweede wedstrijd na de winterstop raak: twee goals tegen De Gazelle. Alsof Mikkers nooit is weggeweest, scoort hij er inmiddels weer op los en gaat verder waar hij vorig seizoen - waarin hij 24 keer scoorde - gebleven was.

,,Voetballen verleer je niet, dat pak je zo weer op als je er een paar maanden tussenuit bent geweest. Daar was ik ook niet bang voor. Sinds ik terug ben, loopt het weer. In december ging ik weer meetrainen met het eerste elftal en na de winterstop stond ik bij de eerste wedstrijd gelijk in de basis."

Hoewel het dit seizoen uitstekend draait bij Activia, dat de ranglijst aanvoert in 4H. ,,Voor de winterstop hebben de jongens heel goed gespeeld. Waar we het vorig seizoen op belangrijke momenten lieten liggen, hebben ze dit seizoen voor de winterstop toegeslagen. Het is lekker in zo'n team terug te keren. Helemaal als je gelijk belangrijk bent in je eerste duels."

Een meter bier

De Twellonaar neemt geen genoegen met minder dan twintig doelpunten en weet wat hem daarvoor te doen staat. ,,Ik heb er twee gemaakt. Nog achttien te gaan in de veertien resterende duels. Geen gemakkelijke klus, maar daar ga ik wel voor. Anders kost het me een meter bier. Die win ik liever dan dat ik hem weggeef."

Daarbij is Mikkers pas tevreden als hij de titel opstrijkt met Activia en met de Twellonaren na drie jaar terugkeert in de derde klasse. ,,We staan er heel goed voor en moeten ook gewoon durven uitspreken dat we voor de titel gaan. In deze klasse moeten wij kunnen promoveren."

Grote slag slaan

,,Het staat heel dicht bij elkaar, met veel ploegen die bovenin meedraaien, maar wij staan nu aan kop. We staan qua puntenverlies drie punten boven de rest en kunnen zondag een grote slag slaan als we winnen van ABS, een van onze directe concurrenten. Ik ben alleen bang dat die wedstrijd niet doorgaat met deze kou op ons natuurgras. Zonde. Ik zou graag die weg richting promotie vervolgen. Het liefst met doelpunten."