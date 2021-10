Milan Beumer heeft Schalkhaar na alle avonturen in het betaald voetbal wel even nodig

Sportagenda Apeldoorn/Veluwe Kampioen­schap en kopposi­ties op het spel in de regionale sport

15 oktober Het is oktober en dan zijn er in de regel geen sportontknopingen, behalve dan in het honkbal waar het seizoen gelijk loopt met het kalenderjaar. Het Apeldoornse WSB kan zondag de titel in de 2e klasse voor zich opeisen. Dit weekend richten we het vizier ook op een aantal ploegen die goed aan het seizoen zijn begonnen.