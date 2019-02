Moeizame, maar verdiende zege voor Batavia’90

In een weinig enerverende wedstrijd kon Terschuurse Boys als eerste juichen, al was dit wel van korte duur. Tomas Vaarkamp schoot op de paal en in de rebound tikte Gijs Engelbrecht binnen, maar laatstgenoemde stond buitenspel. Op advies van de grensrechter keurde de scheidsrechter het doelpunt af.

Pas in de tweede helft kwam de wedstrijd een beetje op gang. Batavia’90 werd meerdere keren gevaarlijk uit standaardsituaties, maar de vele scrimmages leverden telkens niets op. Twintig minuten voor tijd had Kevin Olaria een opgelegde kans om de thuisploeg vanaf elf meter op voorsprong te schieten, maar zijn strafschop ging huizenhoog over. Even later was het wel raak. Mohammed Hammouchi bewaarde het overzicht en gaf de bal af aan invaller Jonathan Koomen, die alleen maar binnen hoefde te tikken: 1-0. In de blessuretijd kreeg Gwyneth Winter na een opstootje nog een rode kaart te zien, maar dit had geen invloed meer op de wedstrijd.