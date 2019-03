Mokerslag voor Heino

Trainer Martijn de Vogel was teleurgesteld over de nederlaag, maar dat zijn ploeg de mogelijkheid had laten liggen om vertrouwen te tanken deed hem zo mogelijk nog meer pijn. Zonder groots te voetballen was zijn ploeg, via treffers van aanvoerder Rik Keijzer en spits Robin Gerritsen, op een comfortabele voorsprong gekomen en Tubantia leek niet over de kwaliteiten te beschikken om de wedstrijd te handelen. Dat het uiteindelijk wel zover kwam had Heino vooral aan zichzelf te danken. Persoonlijke fouten, onzekerheid en frustraties over beslissingen van de scheidsrechter drukte Heino met de neus op de feiten: handhaving in de eerste klasse wordt nog een hels karwei.