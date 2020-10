Monsterscore voor Elspeet, het eerste punt voor Emst

Een feestelijke middag voor SEH op bezoek bij EZC’84. Het gezelschap uit Heerde wint de derby overtuigend, dankzij een goede tweede helft. Veel doelpunten maakt het een leuke wedstrijd om (vanuit huis) naar te kijken: 2-4.

Na afloop is trainer Edwerd Schuring zeer te spreken over de overwinning, maar in de eerste helft ziet het er vanaf de bank nog niet zo rooskleurig uit. ,,Door twee persoonlijke fouten komen we 2-1 achter”, baalt Schuring. In het vervolg is dat beeld eenvoudig omgekeerd. ,,We waren heer en meester”, spreekt de coach lovend over de tweede helft. Bij een feestelijke wedstrijd als deze hoort publiek, maar dat was helaas niet heel mogelijk. ,,Het was heel raar. Bij zo’n wedstrijd wil je publiek hebben. Dat maakt een derby af.”

De 18-jarige Jochem Tellegen beleeft een gedenkwaardige middag. Hij is door de trainer vanuit de jeugd overgeheveld naar de eerste selectie en bewijst direct waarom met een doelpunt. ,,Door problemen hebben we hem erbij gepakt”, verklaart Schuring. ,,Van de week hebben wij besloten dat hij naar het eerste gaat.”

Wat verder opvalt is de scherpte in standaardsituaties van Christijan Vonderman. Voor de derde week op rij weet hij een penalty te verzilveren. ,,Ik vind het wel apart hoor, dat je in 3 wedstrijden achter elkaar een penalty krijgt en het dan ook nog afmaakt”, zegt Schuring. ,,Met de standaardsituaties is hij heel belangrijk voor ons.” Vonderman krult ook nog een vrije trap het doel in. Die mogelijkheid ontstaat na een rode kaart voor keeper Jasper Potkamp, hij gebruikt zijn handen buiten de zestien en mag vertrekken.