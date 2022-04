Monsterscores voor WSV, TKA en Victoria Boys, Columbia laat in slotminuten opnieuw punten liggen

hoofdklasse Stuivertje wisselen in de top van de hoofdklas­se; nu is Genemuiden ineens de jager en Urk de prooi

Genemuiden en Urk draaien de rollen om in de top van de hoofdklasse. Na vijf verspeelde punten in een week tijd is Sportclub opeens de jager en Urk - dat wint in Buitenpost - de prooi. ,,Het worden nog 6 finales.’’

18:16