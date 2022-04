Monsterzege voor EFC'58, degradatie dreigt voor Hierden, titelaspiraties voor AGOVV in de ijskast

ZATERDAG 30 april

Derde Divisie

DVS’33 won een spannende wedstrijd met 1-0 van Harkemase Boys, een duel dat ook in een remise had kunnen eindigen. Quincy Veenhof scoorde tien minuten na rust het enige doelpunt van de wedstrijd door een scherpe voorzet van Jeremy Jonker van dichtbij binnen te tikken. De eerste helft was op de laatste tien minuten na voor de Friezen, maar Kian Visser werd van een doelpunt weerhouden door keeper Daan Huiskamp. Ook DVS was dicht bij een doelpunt maar een inzet van Benjamin Roemeon ging tergend langzaam tegen de paal. Ook een hakje van Stef Nijland had een beter lot verdiend, maar Quincy Veenhof kreeg de bal niet langs keeper Jansema. Na rust begonnen de Ermeloërs goed en kwamen na goed doorzetten van Jonker op 1-0. Het laatste halfuur drong Harkemase Boys wel aan, maar kon van afstand de bal niet langs Huiskamp krijgen. DVS kon op de tegenaanval de genadeklap niet uitdelen, maar trok de punten uiteindelijk toch over de streep: de vijfde thuiszege op rij.

DVS’33 - Harkemase Boys 1-0 (0-0). 55. Quincy Veenhof 1-0.