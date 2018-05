Mor stapt van Turkse Kracht over naar IJsselstreek

De 27-jarige Halil Mor stapt na dit seizoen over van Turkse Kracht naar IJsselstreek. Mor, bezig aan zijn vierde seizoen bij de derdeklasser die in degradatienood verkeert, was ook al van 2010 tot 2012 speler van de club op de Rielerenk.