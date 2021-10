Mosterd is de man in voetbalgevecht tussen DSV’61 en Oene

Hoofdklasse Koning keizer Kuurman bij winnend Alcides

18:45 Alcides heeft last van dadendrang. Na de morele zege vorige week tegen Alphense Boys moest zondag TAC’90 uit Den Haag er in Meppel aan geloven. En dat in een ongekend doelpuntenfestijn met Sil Kuurman (21) als koning en keizer tegelijkertijd. Dankzij drie goals en twee assists van hem werd het maar liefst 6-3.