Motiverende teksten, ideaal begin en een scorende back: zo wint SC Genemuiden van Flevo Boys

Ja, natuurlijk hebben de spelers en stafleden van SC Genemuiden de voorbeschouwingen vanuit Flevo Boys-kant gelezen. In de stukjes tekst vooraf pronkt de polderclub, zo is de mening in de tapijtstad, met de twaalf veroverde punten uit de eerste vier wedstrijden. ,,Als je stelt dat je heel goed bent, mag je het ook wel even laten zien”, zegt Genemuiden-trainer René van der Weij. ,,Wij hebben daar uitstekend op gereageerd.”