MSC betaalt hoge prijs voor goedkope tegengoals

Vierde klasse zondag SV Twello moet buigen voor ZVV'56

18:04 SV Twello is na zondag de koppositie én ongeslagen status kwijt. Uit bij ZVV’56 werd door een penalty in de 85ste minuut met 2-1 verloren. WWNA neemt hierdoor de koppositie over, hoewel SV Twello nog wel een wedstrijd te goed heeft.