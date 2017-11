MSC blijft in storm van Silvolde op de been

Silvolde, tweede in de hoofdklasse A, staat synoniem voor strijd, opportuniteit en vechtvoetbal. Dat is bekend. Zaak is om je daar als tegenstander tegen te wapenen. MSC had meteen het beste wapenfeit in huis, want het kwam al heel snel op voorsprong. ,,Zij hanteren alleen maar de lange bal. Doorkoppen, duels aangaan, tweede ballen winnen; echt kick en rush. Toch gingen we daar goed mee om”, concludeerde Zandink tevreden. ,,We kregen voor en na rust zelfs kansen op 0-2 en dan maak je zo’n wedstrijd dood.”