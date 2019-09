MSC dankt Hensens voor de eerste zege van het seizoen

Hensens (22) opende de score na een kwartier met een intikker omdat de Alphense doelman een schot van Noah Schuurman niet goed kon verwerken. Het tweede doelpunt van de puntspeler - overgekomen van Achilles 1894 - was een pareltje. Hensens legde voor de dug-out van MSC, een meter of dertig van het doel, aan voor een vrije trap. Uit de ooghoek zag Hensens dat goalie Tim van der Linden vooral de rechterkant van zijn domein in de gaten hield. Een dure inschattingsfout, want de aanvaller knalde de bal op indrukwekkende wijze in de korte hoek.