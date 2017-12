MSC: deel in op regio, niet op speeldag

Wanneer precies wil voorzitter Arjan Jonkers niet zeggen, maar komende week gaat MSC tijdens een bijeenkomst in Meppel in gesprek met hoofdklassers uit het oosten en noorden van het land. Het moet de eerste stap zijn naar een toekomst waarin geen onderscheid meer is tussen voetbal op zaterdag en zondag. Jonkers benadrukt dat het hier alleen de hoofdklasse betreft. De tweede en derde divisie laat de voorzitter van de Meppeler vereniging buiten beschouwing.

MSC, zelf spelend op de zondag, heeft het voorstel klaar. Binnenkort verspreidt de club de plannen onder alle 64 hoofdklassers in Nederland. Tijdens de jaarvergadering van het Centraal Overleg Hoofdklassen (COH), op 23 januari in Huizen, staat het onderwerp op de agenda.

Meer derby's, minder kilometers. Daar komt het idee van MSC in korte lijnen op neer. In de zaterdaghoofdklasse is het ons-kent-ons-gehalte veel groter, met clubs als Staphorst, Berkum, SC Genemuiden en Urk in één competitie. Dat wil MSC ook. Jonkers: ,,Indeling per regio in plaats van speeldag leidt tot meer derby's, supporters, media-aandacht en sponsorinkomsten. Het komt de beleving van hoofdklassevoetbal ten goede."