MSC’er Van Keulen kiest ook voor FC Meppel

Nadat bekend is geworden dat MSC stopt met prestatievoetbal op zondag, kijken selectiespelers naar hun nabije toekomst. De een zal zich in de kijker willen spelen, de ander besluit zelf om naar een andere club te gaan.

Van MSC’er Stef Beute is bekend dat hij na dit seizoen gaat volleyballen in woonplaats Zwolle. In de komende dagen en weken wordt bekend wat andere teamgenoten gaan doen. Een optie is ook om aan te sluiten bij het zaterdagteam, dat speelt in de vijfde klasse.