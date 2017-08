MSC geeft Berkum een pak slaag

CSV Apeldoorn wederom de sterkste

19 augustus Niet geheel verrassend is CSV Apeldoorn wederom de winnaar van de Apeldoorn Cup, na de afgelopen drie jaar ook te hebben getriomfeerd. In een herhaling van de finale van vorig jaar, werd Columbia verslagen: 4-0. Sander Krijns, Mark Fennebeumer, Fedde Timmer en Hüseyin Güveli verzorgden de doelpunten. Laatstgenoemde miste in de slotminuut nog een penalty.