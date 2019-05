MSC haalt spits Hensens van Achilles binnen

De Meppelers zijn flink bezig om de selectie voor komend seizoen op orde te brengen, hoewel de ploeg zich nog moet zien te handhaven in de hoofdklasse.

Hensens is de meest recente aanwinst. Hij verlaat Achilles 1894, omdat deze ploeg zich deze zomer wegens financiële problemen terugtrekt uit de hoofdklasse. Hensens, opgeleid bij Emmen, speelde de laatste drie seizoenen in Assen in de hoofdklasse, maar scoorde dit seizoen nog niet.