MSC incasseert een dreun in Hoogland: 4-0

MSC had kunnen aanhaken bij de subtop als het met winst was teruggekeerd naar Meppel. Het werd een dikke nederlaag tegen een tegenstander die wel bereid was om agressief de duels in en aan te gaan. MSC bracht zichzelf verder in de problemen door de doelpunten gemakkelijk weg te geven.

Zandink hoopte in de rust, bij een 2-0 achterstand, nog op de ommekeer. ,,Ik had nog het gevoel dat we het konden keren, alleen toen scoorde de tegenstander uit een van hun weinig goedlopende aanvallen. Daarna gingen we met Danny Bijlsma in de spits spelen. Toen het 4-0 werd, hebben we ervoor gekozen om niet nog meer schade op te lopen.”