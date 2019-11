MSC is aanvaller Matthijs Hensens kwijt

De van Achilles 1894 overgekomen Hensens scoorde dit seizoen twee keer. Daar blijft het dus bij, de uitwedstrijd bij RKAVV in Leidschendam is zijn laatste in het shirt van de Meppelers gebleken. Een nieuwe functie op zijn werk in Duitsland is daar de oorzaak van. Hensens kan door die veranderingen niet meer trainen op dinsdag- en donderdagavond. ,,En dan houdt het op”, aldus trainer Berry Zandink.