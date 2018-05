MSC is eindelijk zeker van handhaving

Be Quick kan geen vuist maken tegen Victoria Boys

20:22 Het zal nog een hele klus worden voor Be Quick om zich helemaal veilig te spelen in de 4e klasse G. ZVV ’56 en Alexandria leken lange tijd de gedoodverfde ‘afdalers’, maar hebben de laatste duels zoveel punten vergaard dat de Zutphenaren weer in de gevarenzone terecht zijn gekomen. Zondag was Victoria Boys te gast op sportpark ‘Zuidveen’ in Zutphen en dat leverde een 1-3 uitslag op in het voordeel van de Apeldoorners.