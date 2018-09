MSC is spoor bijster in Huissen: 7-2

Nadat Noah Schuurman al twee prima kansen had gekregen om de score te openen, maakte hij het in derde instantie wel af. Na een kwartier bracht hij zijn ploeg op voorsprong. Overigens kreeg Remco Hof in de beginfase ook al een dot van een kans, maar hij raakte onfortuinlijk de paal.

Wat gebeurt hier?

Er was nauwelijks een minuut of twee gespeeld of RKHVV forceerde de aansluitingstreffer. Thom Boelen tekende voor de 1-2. Via Lars Matse werd het al rap 2-2 en zelfs ook 3-2. Elf minuten later werd de schade voor MSC nog een stukje groter. Invaller Danny de Lorijn schoot de bal tegen de touwen: 4-2. Alsof het allemaal niet erg genoeg was, deed ook Rutger Worm een duit in het zakje. Binnen 25 minuten wist RHKVV zodoende vijfmaal te scoren: 5-2.