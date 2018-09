MSC kan gemaakte fouten niet compenseren

,,Afschuwelijk”, baalde trainer Berry Zandink, die zijn ploeg een paar keer flink de fout in zag gaan. Een wanprestatie wilde de oefenmeester het niet noemen. ,,Maar tegen de verhoudingen in kwamen we op een 2-0 achterstand.”

In eerste instantie leed Jim Veltmaat balverlies, waarna AWC profiteerde via Laurens Loenen. In tweede instantie wilde Veltmaat de bal wegschieten, maar in plaats daarvan kwam de bal terug in het volgelopen strafschopgebied, waar Loenen alert bleek: 2-0.

Zandink zag dat zijn ploeg zich daarna oprichtte en via verdediger Danny Bijlsma de aansluitingstreffer maakte. ,,De 2-2 hing eerder in de lucht dan de 3-1, maar daarna gingen we weer de fout in.” Balverlies van Camiel Fidom op het middenveld werd door Freek Thoone afgestraft. ,,En die kansen, waar wij er zelf een stuk of acht van kregen, maakten zij juist wel af.”

Zandink stuurde zijn jongens vervolgens nog verder naar voren, maar na een foute uitgooi van doelman Marc Holterman was het over en sluiten. Safa Kizir rondde af. ,,Ze krijgen de bal weer op een presenteerblaadje. Ik heb de jongens ook gezegd dat het zo lastig wordt om wedstrijden te winnen”, baalde Zandink.