MSC kan grote ellende voorkomen met zege bij SDO

MSC komt met de driepunter op 33 punten. Twee meer dan De Bataven, de nummer dertien die ook won. ,,Als we deze ook nog eens hadden verloren, hadden we echt dik in de shit gezeten. Maar als je het tegen de kleintjes niet kunt doen, dan maar tegen de groten”, zei Zandink.

Vlak voor rust ging het opeens hard voor de Meppelers. Danny Bijlsma kopte knap de openingsgoal binnen en niet veel later was het Jim Veltmaat die MSC nog verder op voorsprong zette. ,,Toch krijgen we dan ook nog weer voor de rust die 1-2 tegen. Zo typisch, zo goedkoop”, jammert Zandink. ,,Maar ik ben trots op hoe mijn ploeg de tweede helft het over de streep heeft getrokken. Onze organisatie was goed, waardoor zij geen oplossing konden vinden.”